Son dakika depremleri: Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
13 Nisan 2021, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
Depremde can ve mal kaybı olmadı.
Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA