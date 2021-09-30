Türkiye Son dakika depremleri: Datça açıklarında peş peşe depremler

Son dakika depremleri: Datça açıklarında peş peşe depremler

Türkiye

Son dakika depremleri: Datça açıklarında peş peşe depremler

Son dakika haberine göre, AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.22'de 4.3 VE 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

30 Eylül 2021, Perşembe 01:45 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Aynı bölgede saat 01:23'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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