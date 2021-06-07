Türkiye Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 19:14 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 19.00 olarak açıklanırken derinliği 18.97 km olarak kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.00'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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