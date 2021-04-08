Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
08 Nisan 2021, Perşembe 18:36 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,73 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün Datça'ya 26,9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, Twitter'dan yaptığı açıklamada ,"Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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