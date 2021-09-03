Türkiye Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Türkiye

Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberine göre; AFAD, Ege Denizi, Muğla'nın Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

03 Eylül 2021, Cuma 00:23 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AA

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