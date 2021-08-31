Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 275 kilometre açığında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 11,53 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

İzmir(DHA)