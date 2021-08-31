Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
31 Ağustos 2021, Salı 00:45 Son Güncelleme:
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 275 kilometre açığında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 11,53 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.
İzmir(DHA)