Son dakika depremleri: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
13 Ocak 2022, Perşembe 02:06 Son Güncelleme:
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AFAD, saat 01:54'te İzmir Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 01.54'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.