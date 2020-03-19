Türkiye Son dakika depremleri.. Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri.. Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri.. Elazığ'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre AFAD verilerine göre, Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 20.53'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

19 Mart 2020, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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içişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldiğini söyledi.

Yer sarsıntıyla ilgili kent merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktaran Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem

Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.21'de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan ilk meydana gelen 5.0'lık deprem nedeniyle kentte itfaiye ve AFAD harekete geçip bir çok noktayı kontrol etti. Şuana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

AA-İHA

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