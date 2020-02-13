Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Malatya, Tunceli ve birçok ilde de hissedilmişti. AFAD, Sivrice'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurmuştu. Yaşanan depremlerin ardından Elazığ ve çevresi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sivrice'de bu depremden yaklaşık bir saat önce 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

13 Şubat'ta meydana gelen depremler

Gün içinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından resmi sayfadan duyuruldu. Buna göre, Akdeniz'de saat 19.21'de meydana gelen depremin derinliği 3.9 olarak açıklandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak kaydetti. Gün içinde meydana gelen depremler ise şu şekilde gerçekleşmişti: Manisar Akhisar'da saat 13.43'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. Akşam saatlerinde de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler:

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