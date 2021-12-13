Son dakika depremleri: Elazığ'da deprem! Büyüklüğü...
Son dakika deprem haberine göre; Elazığ’ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
13 Aralık 2021, Pazartesi 20:21 Son Güncelleme:
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
ELAZIĞ (İHA)
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