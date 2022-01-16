Son dakika depremleri: Elazığ’da deprem! Büyüklüğü....

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valiliği, meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini ve tarama işlemlerinin sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8 kilometre olarak bildirildi.

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sivrice ilçemizde 16/01/2020 tarihinde saat 21.17’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

ELAZIĞ (İHA)