Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "“Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

IĞDIR VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Iğdır’ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.''

KARS VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Ermenistan'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup araştırmalarımız devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

ARTVİN'DE PANİĞE NEDEN OLDU

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Artvin'de korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedilen korku ve paniğe neden oldu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini belirtti. Vali Doruk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





“Bu akşam saat 21.25 civarında meydana gelen ve merkez üssü Ermenistan olan 5.3 büyüklüğündeki deprem ilimiz genelinde de hissedilmiştir. Konu ile alakalı ilgili birimlerimize yapılan herhangi olumsuz bir ihbar olmamıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun.”

İHA



