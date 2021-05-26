Türkiye Son dakika depremleri: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 00:50 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.

Depremin saati 00.37 olarak açıklanırken derinliği 7.34 km olarak kaydedildi. AFAD konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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