Türkiye Son dakika depremleri: Hatay'da deprem

Son dakika depremleri: Hatay'da deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Hatay'da deprem

Son dakika haberine göre Akdeniz'de Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

03 Nisan 2020, Cuma 21:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz'in Hatay ilçesi Yayladağı açıkları olarak saptadığı deprem, saat 21.15'te meydana geldi. Yerin, 19.77 kilometre derinliğinde olan deprem, Yayladağı'nın yanı sıra Samandağ ilçesinden de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

Öte yandan saat 21.20'de 2.1, 21.26'da ise aynı noktada iki depremin daha meydana geldiği bildirildi. 

DHA

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haberler
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teşekkürler Sayın Bakan
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Salgının gidişatını İstanbul belirleyecek
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Ne büyük bir felaket yaşadığımızın farkında mısınız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı: Türkiye'de kaç tane büyükşehir var? Büyükşehirler hangileri