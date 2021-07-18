Dünya Son dakika depremleri: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Dünya

Son dakika depremleri: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Temmuz 2021, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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