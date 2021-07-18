Son dakika depremleri: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18 Temmuz 2021, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Kazirun ilçesinin Heşt kasabası olan deprem, yerel saatle 19.04'te kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA