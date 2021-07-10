Türkiye Son dakika depremleri: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı'ğının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.

AA

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