Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı'ğının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.

AA







