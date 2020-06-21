Son dakika depremleri: Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 km olduğu belirtildi.
21 Haziran 2020, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.5 km olarak açıklanırken saati 22.17 olarak belirtildi.
Öte yandan Kars'ta üst üste büyüklüğü 3.5'i geçmeyen 3 deprem daha meydana geldi.
İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler
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