Kayseri'de Richter ölçeğine 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri'de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Kayseri. Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." dedi.

Olcay DÜZGÜN- Ferhat EKİNCİ/KAYSERİ- ANKARA (DHA)



