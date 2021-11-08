AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.

AFAD: 3 BİNADA HASAR VAR

AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

VALİ ÖZKAN: HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada ''Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı olmamıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.'' dedi.

BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Lütfen panik yapmayın. Allah beterinden korusun. Gelişmeleri takip ediyoruz. Önemli gelişmeler olursa aktaracağım." dedi.