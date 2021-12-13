Türkiye Son dakika depremleri: Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem

Son dakika depremleri: Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 01:16 Son Güncelleme:
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Kozan’da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan’da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA (İHA)

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