Türkiye Son dakika depremleri... Malatya'da deprem

Son dakika depremleri... Malatya'da deprem

Türkiye

Son dakika depremleri... Malatya'da deprem

Son dakika haberine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Şubat 2020, Salı 01:28 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 01.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 01:04'te Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


24 Ocak'ta akşam saat 20.55’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem başta Elazığ olmak üzere Malatya ve birçok ilde de hissedilmişti. Depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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