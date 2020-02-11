AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 01.04'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 01:04'te Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





24 Ocak'ta akşam saat 20.55’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem başta Elazığ olmak üzere Malatya ve birçok ilde de hissedilmişti. Depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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