Türkiye Son dakika depremleri.... Malatya'da şiddetli deprem

Son dakika depremleri.... Malatya'da şiddetli deprem

Türkiye

Son dakika depremleri.... Malatya'da şiddetli deprem

Son dakika haberine göre; Malatya'da, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 02:15 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 10.0 km, merkezini ise Pütürge olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, deprem saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu açıklandı. Şiddetli deprem, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Baruş'tan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Elazığ'da kuvvetli hissedildi

Malatya'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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