Türkiye Son dakika depremleri... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçti.

20 Şubat 2020, Perşembe 18:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.16'da meydana gelen depremin derinliği 3 km olarak açıklandı.



Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Patronlar hataları dinlemeye hazır mı?
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ahmet Bey, Ali Bey ve Abdullah Bey konuşurken...
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Gergin başladı... Alkışla bitti
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı