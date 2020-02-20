Son dakika depremleri... Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak geçti.
20 Şubat 2020, Perşembe 18:27 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 18.16'da meydana gelen depremin derinliği 3 km olarak açıklandı.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1230512692760281089
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