Son dakika depremleri... Manisa'da deprem! İzmir ve çevresinde de hissedildi
Son dakika haberine göre Manisa'da AFAD verilerine göre saat 19:09'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.
18 Şubat 2020, Salı 19:31 Son Güncelleme:
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AFAD’tan alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09’da meydana gelen depremin ardından 19.17’de 3.0, 19.27’de ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.''
Valilik açıklaması
Manisa Valiliği, merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.09’da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler: