Son dakika depremleri: Marmaris'te deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.
AA
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