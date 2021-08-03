Türkiye Son dakika depremleri: Muğla açıkları peş peşe sallandı

Son dakika depremleri: Muğla açıkları peş peşe sallandı

Türkiye

Son dakika depremleri: Muğla açıkları peş peşe sallandı

Son dakika deprem haberine göre, Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Datça açıklarında saat 22.53'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

03 Ağustos 2021, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin saati 20.40 olarak açıklanırken derinliği 7.60 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.40'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

BİR DEPREM DAHA

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Datça açıklarında saat 22.53'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.70 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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