Son dakika depremleri: Muğla açıklarında deprem
Son dakika haberine göre; Muğla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı. Deprem, birçok ilde hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
17 Ocak 2022, Pazartesi 01:25 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Akdeniz Muğla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin saati 01.16 olarak açıklanırken derinliği 7.14 km olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 01.16'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi
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