Türkiye Son dakika depremleri: Muğla açıklarında korkutan deprem

Son dakika depremleri: Muğla açıklarında korkutan deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Muğla açıklarında korkutan deprem

Son dakika haberine göre; Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şubat 2022, Pazar 23:05 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi.... AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 22.47 olarak açıklanırken derinliği 29.26 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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