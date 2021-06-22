Son dakika depremleri: Muğla açıklarında peş peşe depremler

Son dakika haberi.... AFAD'da yer alan bilgilere göre, Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 18.44 olarak açıklanırken derinliği 5.45 km olarak kaydedildi.

GECE 5,3 İLE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlenmişti.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştı.



