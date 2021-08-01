Son dakika depremleri: Muğla açıklarında peş peşe depremler
Son dakika deprem haberine göre, Ege Denizi Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
01 Ağustos 2021, Pazar 19:17 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 19.04 olarak açıklanırken derinliği 8.32 km olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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