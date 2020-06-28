Türkiye Son dakika depremleri: Muğla'da deprem

Son dakika depremleri: Muğla'da deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Muğla'da deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Haziran 2020, Pazar 20:52 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan açıklama

Geçmiş olsun Muğla. Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi. 

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti. 

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. 

AA

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