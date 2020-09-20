Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem birçok çevre ilden de hissedildi.











