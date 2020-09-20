Türkiye Son dakika depremleri: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Eylül 2020, Pazar 22:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Deprem birçok çevre ilden de hissedildi.


İlgili Haberler
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2021 İstanbul’da metro yılı olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu ile ‘Beyin Fırtınası’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çöp arabasını temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada gündem oldu