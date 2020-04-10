Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Korgan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok." dedi. Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini ve kentte şu anda bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar ulaşmış herhangi bir hasar tespiti yok. İlçe merkezinde de şu anda bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Belediye Başkanı Güler: Herhangi bir hasar söz konusu değil

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." ifadelerine yer verdi.

Başkan Güler, sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflara ilişkin ise "Sosyal medyada asılsız haberler ve görseller dolaşıyor. Sadece resmi makamlardan yapılan açıklamalara itibar ediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kısa sürdüğünü ancak ilçe genelinde panik yarattığını söyledi. İlçe sakinlerinin panik içerisinde dışarı çıktığını aktaran Kiraz, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını kaydetti.

Kiraz, depremin yoğun bir şekilde gürültü oluşturduğuna da dikkati çekerek Kaymakam ile sahada olduklarını, incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

AA

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