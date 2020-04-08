Türkiye Son dakika depremleri: Osmaniye’de deprem

Son dakika depremleri: Osmaniye’de deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Osmaniye’de deprem

Son dakika haberine göre Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 22:46 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 21.27'de, yerin 12 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

İHA


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