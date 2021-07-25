Türkiye Son dakika depremleri: Osmaniye'de deprem

Son dakika depremleri: Osmaniye'de deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Osmaniye'de deprem

Son dakika deprem haberine göre Osmaniye Düziçi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

25 Temmuz 2021, Pazar 21:13 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 20.57’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.

DÜZİÇİ (Osmaniye) (DHA)

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