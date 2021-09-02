Dünya Son dakika depremleri: Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Dünya

Son dakika depremleri: Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.

02 Eylül 2021, Perşembe 00:25 Son Güncelleme:
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Ulusal Sismoloji Servisi, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Caldera'nın 80 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 15,10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Sarsıntının Atacama ve Coquimbo bölgelerinde de hissedildiği ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

AA

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