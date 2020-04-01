Türkiye Son dakika depremleri: Tekirdağ'da deprem

Son dakika depremleri: Tekirdağ'da deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Tekirdağ'da deprem

Gelen son dakika bilgisine göre Tekirdağ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 22.03 olarak açıklanırken derinliği 15.6 km olarak kaydedildi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 22:35 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi açıklarında deprem olduğu bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, Marmara Denizi’nin Batı bölgesi Tekirdağ açıklarında 3,5 şiddetinde deprem kaydedildi. Saat 22.03’te meydana gelen deprem yerin 14 kilometre altında gerçekleşti.

İşte Türkiye’de meydana gelen son depremlerin listesi…

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