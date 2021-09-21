AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 19.09 olarak açıklanırken derinliği 14.34 km olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



