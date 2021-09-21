Türkiye Son dakika depremleri: Tokat'ta deprem

Son dakika depremleri: Tokat'ta deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Tokat'ta deprem

Son dakika haberine göre, Tokat Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

21 Eylül 2021, Salı 19:19 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 19.09 olarak açıklanırken derinliği 14.34 km olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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