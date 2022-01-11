11 Ocak Salı sabahında Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan binlerce vatandaş güne şiddetli bir depremle başladı. Deniz yüzeyinin 5,96 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Antalya, Mersin, Hatay ve Adana gibi illerde hissedilirken, yurt dışında da Suriye, Mısır ve Lübnan’da hissedildiği kaydedildi….

ANTALYA, MERSİN, HATAY VE ADANA DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Antalya, Mersin, Hatay ve Adana başta olmak üzere Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6,4 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi’nin sitesin depremin büyüklüğünün 6,2 olduğu belirtildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREME İLİŞKİN AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremle ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, "Baf açıklarında saat 03:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi … hepimize geçmiş olsun" dedi.

TSUNAMİ RİSKİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Ersoy'un konuşması şu şekilde;

Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.

'TSUNAMİ OLUŞMUŞSA TÜRKİYE KIYILARINA DA GELİR'

Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe katediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e olan kesimde. Buradaki daha büyük olmayabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.