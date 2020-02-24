Türkiye Son dakika depremleri.. Türkiye - İran sınırında bir deprem daha

Son dakika depremleri.. Türkiye - İran sınırında bir deprem daha

Türkiye

Son dakika depremleri.. Türkiye - İran sınırında bir deprem daha

Son dakika haberi... AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

24 Şubat 2020, Pazartesi 18:25 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Türkiye sınırında bir deprem daha oldu. Depremin derinliği 4 km olarak duyuruldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı..

9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti

23 Şubat Pazar günü merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van'da şiddetli şekilde etkili olmuştu. Van depremi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Öte yandan, sabah saat 08.52'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede art arda 18 deprem daha meydana geldi. 12.48'de meydana gelen deprem 4,3 olarak kaydedildi. 

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