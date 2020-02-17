Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 23.16’da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18’de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu. Öte yandan dün Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Van'da da hissedilmişti.

Pazar günü de sallanmıştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 16 Şubat Pazar günü Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.









Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 13 km olarak açıklandı.

İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

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DHA