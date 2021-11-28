Türkiye Son dakika depremleri: Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika depremleri: Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika depremleri: Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberine göre; Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Kasım 2021, Pazar 22:29 Son Güncelleme:
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AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.

VAN'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Van'da dün peş peşe depremler olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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