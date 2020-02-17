Son dakika depremleri... Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
17 Şubat 2020, Pazartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Saat 23.18'te meydana gelen depremin derinliği 7.77 km olarak açıklandı. Öte yandan dün Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Van'da da hissedilmişti.
Pazar günü de sallanmıştı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 16 Şubat Pazar günü Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1229503240867385344
İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler: