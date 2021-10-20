Türkiye Son dakika depremleri: Van'da peş peşe korkutan depremler

Son dakika depremleri: Van'da peş peşe korkutan depremler

Türkiye

Son dakika depremleri: Van'da peş peşe korkutan depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında ''Saat 17.59'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'' denildi. Saat 18.05'te ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

20 Ekim 2021, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi.... AFAD, saat 17.59'da Van merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Aynı bölgede saat 18.05'te ise 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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