Son dakika: Derya Büyükuncu açıklaması! Bakan duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı ile tepki çeken eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaptı. Kasapoğlu "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." dedi.





PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İNCELEMEYE ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

DERYA BÜYÜKUNCU YURTDIŞINDA

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ünü gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 1 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi.









PINAR Ö. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Pınar Ö. adlı kişi dün akşam saatlerinde Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'deki işlemlerinin ardından Pınar Ö., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakkında ev hapsi tedbiri talep edilen Pınar Ö. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



