Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yaparken, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380, yolcunun uçaktan indirilip hastaneye kaldırılması sonrasında Dubai'ye gitmek üzere İstanbul'dan havalandı.

Dubai merkezli hava yolu şirketi Emirates'in EK-2 sefer sayılı Londra-Dubai seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı, Türk hava sahasında seyrederken 66 yaşındaki kadın bir yolcunun kalp rahatsızlığı nedeniyle 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İlk müdahalesi uçakta kabin ekipleri tarafından yapılan yolcuya, uçağın inişinin ardından havalimanında sağlık ekipleri de müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcu uçaktan indirilerek, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Emirates uçağı Dubai'ye gitmek üzere, 23.00 sıralarında İstanbul'dan havalandı.

A380 İLE İSTANBUL'A TARİFELİ SEFERLER BAŞLADI

Öte yandan, Türkiye hava sahası üzerinden sıklıkla geçiş yapan bu tip uçaklar, yolcu rahatsızlanması, yakıt ikmali ya da teknik arıza gibi acil durumlarda İstanbul'daki havalimanlarının altyapısının yetersizliği nedeniyle Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'nı tercih ediyorlardı.

Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte ise bu tip uçaklar İstanbul'u kullanmaya başlamıştı. Portekizli Hifly Havayolları'nın Beja-Kuala Lumpur seferini yapan Airbus A380 tipi uçağı yakıt ikmali, Taylandlı şirket Thai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Emirates Havayolları ise geçen hafta A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da eklemişti.

Enver ALAS / İSTANBUL(DHA)



