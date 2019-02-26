Son dakika! Devlet Bahçeli'den flaş açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2019 tarihi bir eşiktir, bir dönümdür, bir milattır" dedi.

26 Şubat 2019, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Son dakika! Devlet Bahçeli'den flaş açıklama

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur.

Allah’ın izniyle 31 Mart’ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir.

Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.

Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır.

Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan Zillet İttifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK’dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır.

Zillet İttifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür

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