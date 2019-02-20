Domates ve patlıcan fiyatları üzerinden ekonomik kriz iddiaları konusunda ise Bahçeli, "Domates, patlıcan meselesi siyasetin yeni figürü olarak ortaya çıktı. Herkeste bir soğan edebiyatı var. Anadolu’da güveç denir, yeni tabiri ile türlü, bu işi siyaset türlüsü haline dönüştürmenin manası yok" değerlendirmesinde bulundu. 2001’de hükümet ve bürokrasinin ekonomik kriz toplantısında Kemal Derviş’in ‘yeni bir senaryoya ihtiyaç var’ sözünü anımsatan Bahçeli, tarihi bir gerçeği açıkladıktan sonra bugün için "Şimdi Kemal Derviş masada değil ama sureti masada gibi gözüküyor. Yeni yeni oyunlar yeni tezgahlar. Adına Trump mı, turp mu dersiniz bir şeyler oluyor Türkiye’de. Kimse alet olmasın. Çizilen senaryonun arkasını önünü görsün, bunu soğanla, patlıcanla izaha kalkmasın" diye konuştu.

Gül ve Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiaları konusunda ise Bahçeli, "Her zaman sözkonusu olabilir. Karikatörlerde görürsünüz sınıf sınıf diye kokuyu ararlar, siyasette boşluk var, yeni oluşum diyen de siyasi kokuyu ararlar" ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı konusunda ise "Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Herhangi bir isme rezervimiz yok. MHP’nin 'aday şu olsun bu olsun olmasın' şeklinde siyasi bilardo topu gibi ortada dolaşmasına fırsat vermemek için baştan söyledik." dedi.

Devlet Bahçeli sohbette sorulara şu yanıtları verdi:

“AK PARTİ VE MHP ARASINDAKİ GÖNÜL İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Sıcağı sıcağına seçim ittifakını sorabilir miyiz? Son olarak 21 ilde ittifak görünüyor. İlçelerde durum nedir?

- Hepinizin bildiği gibi Yenikapı Ruhu, onun tamamlayıcı bir unsuru olarak Cumhur İttifakı ve arkasından Anayasa değişiklikleri ile halkoylamasıdaha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde AKP ile MHP arasında bir gönül işbirliği söz konusu olmuştur. Bu hala devam etmektedir. Bu çerçevede 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, 24 Haziran seçimleri gibi yasal bir zemin olmamakla beraber, “Acaba Cumhur ittifakı anlayışını mahalli idareler seçimlerinde de devam ettirebilir miyiz?” konusu gündeme gelmişti. Karşılıklı kısa bir değerlendirme sonucunda bunun mümkün olabileceği düşünülerek bir çabanın içerisine girilmiştir. Bugün yasamıza göre bütün siyasi partilerimiz adaylarını saat 17.00 a kadar YSK’ya orada görevlendirilmiş şahıslarla ilçe seçim kurullarına vermiştir. Bu çerçevede başlangıçta konunun açılımına da vesile olabilecek tarzda İstanbul’dan aday göstermeyeceğimizi ifade etmiştik. Daha sonra bunu biraz genişleterek 3 büyükşehirde yani İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyebileceğimizi ifade ettik. Ardından genişleme süreci şartlar gereğince devam etti ve 30 büyükşehirde üzerinde duruldu. Daha sonraki çalışmalar içerisinde de 30 şehir esas alındı ama diğer tarafta oluşmuş Zillet ittifakı denilen yapılaşma sonrasında 30 ili de aşan bir ittifak anlayışı beraberinde geldi.

“CUMHUR İTTİFAKI BİR ZAFER ELDE ETMEYE KARARLI”

Bu şartlar altında en son rakam bugün itibariyle; toplam belediye sayısı 1389. İlan edilen belediye 851. Cumhur İttifakı 538’dir. Yani bir başka ifadeyle ittifak 30 büyük şehrin dışında ilçeleri de kapsamaktadır. MHP olarak 22 kadın ve 829 erkek adayımız belirlenmiştir. Hem Feti Bey hem de SadirBeyin temasları sonrasında MHP’nin adayları böyledir. Bu yapı içerisinde Cumhur İttifakı bütün gücünü, varlığını ve birlikteliğini devam ettirerek önümüzdeki günlerde seçimlere hazır hale gelecektir. Ve zannediyorum 31 Mart akşamında da Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini nasıl hayata geçirmişse yerel yönetimlerin önemini de dikkate alarak kalıcı ve istikrarlı bir nitelik kazanmasını sağlayacak güzel bir sonuç ve o sonuçla da bir zafer elde etmeye kararlı görülmektedir.

“İTTİFAKTA DENGELİ VE ADALETLİ BİR YAPILANMA SAĞLANDI”

Belediye meclis üyeliklerinde nasıl bir sistem olacak? Orada da bir ortak liste uygulanacak mı?

- Evet. Mahalli idareler seçimi çok zor bir seçimdir. Sadece 1398 belediye başkanlığı değil onun yanında belediye meclis üyelikleri arkasından tamamlayıcı unsur olarak il genel meclisi üyelikleri belirlenmektedir. Ayrıca muhtarların da seçimi olmaktadır. Bu süreç içerisinde belediye başkanlıklarında büyükşehir, alt birimleri olan ilçe belediyeleri dikkate alındığı zaman oluşmuş olan sağduyu birlikteliğini, Cumhur İttifakı beraberliğini, “Belediye meclis üyeliklerine de nasıl taşırız” düşünülmüştür. Geçmişten kazanılan tecrübeler ışığında da iki parti bir araya gelerek, var olan belediye meclis üyeliklerini nüfusa ve o ilçenin büyüklüğüne bağlı olarak belirlemiştir. Söz gelimi bir ilçede 45 belediye meclis üyesi vardır, bir başka ilçede 15’dir veya belde daha aşağıdaki bir rakamdadır. Bunları bir araya getirebilmek açısından da arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma ortamına girmiştir. Belediye meclis üyeliklerinin taksiminde veri 2014 mahalli idareler seçim sonuçları olarak esas alınmıştır. O veri üzerinde nispi temsile dayalı bir anlayışla belediye meclis üyeliklerini dağılımı sağlanmıştır. Ve başarılı bir sonuç elde edilmiştir. Şuan için belediye meclis üyeliklerinde Cumhur İttifakını oluşturan iki partinin dengeli, adaletli bir yapılanması söz konusu olmuştur. Tabii belediye meclis üyeliklerine müracaat çok olur. Herkes bu görevde hizmet sunmak isteyebilir. Onun içinde de her partiye müracaatlar tahminin üzerinde gerçekleşir. Bunu dikkate aldığınızda bu yapılanma içerisinde belediye meclis üyeliklerinde kendisini ifade edememiş arkadaşlarımız tabiatıyla “Niye yokuz” diye bir üzüntü duyuyorlar. Ama bunlar her seçim döneminde olur. Bu seçim döneminde bu dengeli, adaletli yaklaşıma itirazlar söz konusu olmamıştır. Genel kabul görmek suretiyle tüm il, ilçe ve belde belediyelerindeki meclis üyeliklerini düzenlenmesi de gerçekleşmiştir. Onlar da yine aynı saatlerde ilçe seçim kurullarına görevli kılınan insanlar eliyle ulaştırılmıştır. Şuan için MHP’de belediye meclis üyeliklerinde önemli bir sıkıntı yaşanmamaktadır. AK Parti’den elde edilen bilgilere baktığınızda orada da çok fazla rahatsızlık olmadığı görülmektedir. Burada ifade etmek istediğim konu şudur: Mahalli idareler seçimlerine Cumhur İttifakını oluşturan partiler, huzur içerisinde kendilerine güvenerek,vatandaşla bütünleşmeye hazır hale gelerek birlikte bir sonuç elde etmeyi amaçlamaktadırlar. İnşallah öyle olacaktır.

Partilerin oyları nasıl sayılacak? Hangi parti ne kadar oy aldı nasıl belirlenecek?

- Belediye meclis üyeliklerinde oyların partilere göre dağılımı söz konusu değil. Çünkü tek bir liste üzerinde oluşuyor. Diyelim ki Ankara’da Cumhur İttifakı büyükşehir adayı olarak Sayın Özhaseki’ye oy verdik. AK Parti kimlikli büyükşehir adayına oy veriyoruz. Sonra Etimesgut’a geliyoruz…Oada Etimesgut ilçesinde Cumhur İttifakı, MHP kimlikli bir belediye başkanına oy veriyoruz. Sonra da belediye meclis üyeliklerinde -az önce anlattığım 2014 yılı verileri esas alınmak kaydıyla yapılmış olan - adaletli, dengeli bir dağılımla bir araya geliyoruz. O zaman sandığa gittiğiniz vakit oyları nasıl vereceğiz? Büyükşehir için Cumhur ittifakının adayı AK Parti kimliğinde biri olan Özhaseki beye oy vereceğiz. Etimesgut’da MHP kimlikli Cumhur ittifakı adayına oy vereceğiz. Sonra da Etimesgut ta belediye meclis üyesi olarak ortak listeye oy vermiş olacağız. Dolasıyla tasnifler bu esas üzerinde olacak. Burada Cumhur İttifakının oyu, ruhu, beraberliği dikkate alınıyor. Partiler ise böyle bir yapının içinde yer almak suretiyle bir başarı elde etmeye gayret gösteriyor. Türkiye’nin de ihtiyacı olan budur. Bu başarılıyor.

DÖRT ANA STRATEJİYE UYGUN İSTİŞARELER YAPILDI

Ortak aday çıkarılınca bazı adaylar geri çekildi. Geri çekilen adaylara bildirimin liderler tarafından yapıldığı iddiaları var. Sizin bu yönde bir telefon görüşmeniz oldu mu? Bir de 31 Mart akşamı zaferle çıkacağız dediniz. Zafer yüzde kaçtır efendim? Yüzde 52’nin üstü mü yoksa aklınızda zaferle ilgili bir rakam var mıdır?

- Şimdi tabii hangi arkadaşımızın belediye başkanı olarak görevlendirileceği konusuna fert temelini esas alarak genel başkanlar bir yorum getirmiyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bu konuda tam yetkililer. Sadir Bey ve Feti Beye bu konuda yetki verildikten sonra “Gelin bakalım, kullandığınız bu yetki şöyle böyle oldu” demek siyasi anlayış ve terbiyemizle bağdaşmaz. Arkadaşlarımız bu konuda çok hassas davranmıştır, adaylar belirlenmiştir. Bazı yerlerde de oluşmuş Zillet İttifakının yapısına göre, orada en güçlü parti hangisi ise onun etrafında birleşilerek sonuç alınması düşünülmüştür. İşte 14 oldu, 30 oldu…Şöyle oldu böyle oldu rakamlar üzerinde değerlendirme yapıyorsunuz…O genişlemeler hattı zatında;Cumhur İttifakının sonuç elde edebilmesi açısından Türkiye’de Zillet İttifakına mahalli idarelerin yönetimini kazandırmamak amacıyla düşünülmüş bir siyasi taktirdir. O sebepten dolayı her partinin kendi adayıyla seçime gireceği yerler vardır, bu şekilde yapılan yerler vardır. 31 Ağustos’da’da Etimesgut’ta 4 stratejik hedefimizi ifade etmiştik. O ana strateji ye uygun tarzda istişarelerle mesele götürülmüştür. Zaman zaman Cumhurbaşkanının talebi üzerine bir araya gelinmiştir. Genel değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. O değerlendirmeler ışığında da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı Osmaniye’de aday göstermeyeceklerini ifade etti. Biz de teşekkür ettik. Rize’de biz aday göstermedik. Böyle bir gönül hoşnutluğu oluşturmak istemişizdir. Ama gerçeği dikkate alırsanız Osmaniye’de AKP’nin ilçe ve köylerinde aldığı oy, MHP den fazladır. Orada iki milletvekilini AK Parti çıkarmıştır, bir milletvekilini MHP çıkarmıştır. Bu gerçek ortadadır. Merkezde MHP belediyeyi kazandığı için AKP diğer yerlerde aday koymuştur ama merkezde koymamıştır. Aday gösterebilirlerdi, oy çoklukları da vardı ama kendi teşkilatlarını ve dava arkadaşlarını bu manada zannediyorum hoşgörülü davranmaya davet etmişlerdir. Onlarda da genel kabul görüldüğü ifade edilmiştir. Dolasıyla Rize’de bizim adayımız yok Osmaniye’de de AKP’nin adayı yok.