İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2 buçuk milyona ulaşan kardeşlerimizin gelecekleri için ter döktüğü YKS sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır.

Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım.

Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

İnancımız, irademiz ve eğitim politikalarımızın genel ilkeleri bunlardır. Bütün gençlerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim görmelidir. Türk gençliğini istismar hesaplarına alet etmeye çalışanların oyunlarını bozmak için tetikte bekliyoruz. Belki anne babaları kadar olmasa da Türk gençliğini çok seviyoruz, alayını bağrımıza basıyoruz. Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan sorumsuz ve vicdansız siyasetçileri görünce kahroluyoruz.

'KATARLILARA SINAVSIZ TIP' İDDİASI

İddia şuydu: 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti'. CHP Genel Başkanı, mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, kendini rezil etti. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı.

Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmış ve özür dilemişlerdir ancak Kılıçdaroğlu'ndan henüz ses, seda çıkmamıştır. Kılıçdaroğlu dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden derhal özür dilemesi gerekir. Gençlerimize ayıp etmiştir.

Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum: Kendisini kimler tutsak almışsa korkmasın bize itiraf etsin. Yardımsa yardım edelim, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Fidye istiyorlarsa karşılayalım, heba olup gidiyor. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, mertçe bize derdini söyle. Siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da elbette istifade edebilirsin.

Fincancı katırlıları ürküyormuş, varsın ürksünler. Özü doğru olanın sözü de doğrudur. Haklı olan doğru olandır. Atalarımız ne güzel söylemiş, ak koyun ak bacağından kara koyun kara bacağından asılır. Eğri değiliz, hak yolundayız, hakikatin ardındayız. Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. MHP işte böyledir. Milletimiz adına doğruyu söyleriz. Bilinmelidir ki, teröriste terörist katile de katil deriz. Sözümüzü esirgemeyiz, eğer diyemezsek kahramanların yüzüne bakamayız. Herkes sussa bile biz sonuna kadar konuşuruz. Sonunu hesap ederek vatan ve millet müdafaası olmaz, olamaz, yapılamaz.

Misket bombasını bacaklarının arasına sıkıştırıp silah arkadaşlarını fedakarca korumuştur. Bu kahraman Uzman Çavuş Yusuf Yayla'dır ve onun tertemiz alnından öpmek boynumuzun borcudur. Merak etmesin Yusufumuzu her birlikte ayağa kaldıracağız. Gece gündüz gibi karşımızda olan bu farkı kalbi kararmamış, aklı kiralanmamış, vatana ve millete düşman kesilmemiş her insanımız görecektir. Teröristlere methiyeler dizenler nasılsınız? Milis işbirlikçiler sizin olsun, şehitler bizimdir, gaziler bizimdir.

Teröriste terörist diyemediğiniz sürece günahla birliktesiniz. Yerimizde saymayacağız, vatan diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, şehit diyeceğiz. Art niyetli güruhun maskesini düşürmekle kalmayacağız, yırta yırta söküp atacağız. Sözümüz senettir. Biz sussak tarih susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. İmanımız, irademiz, kınına sığmayan kılıcımızdır. Artık sınır ötesinde yuvalanmış hainlerin kökünü kazımak gerekir. PKK terör örgütü ikinci kuşakta sıkışmıştır. Terörist Ulaş Doğan'ın imhası hainlerin sonunun geldiğine açık delildir. Türkiye bu terör müsibetinin üstesinden gelecektir.

"AB İLE İLİŞKİLER DÜĞÜMLENMİŞTİR"

Herkesi uyarıyorum; çok daha kaotik bir dönem önümüzdedir. AB Zirvesi Brüksel'de yapılmıştır. Bu zirvede Türkiye yine ihmal edilmiştir. İnsanlık etik bir çöküş yaşarken, AB'nin hala kendi sahasında top çevirmesi bir defa akıl tutulmasıdır. AB'nin ülkemizde Doğu Akdeniz'de tek taraflı hareketlerinden uzak durmasını aksi halde yaptırımların devreye gireceğini söylemesi ileri düzeyde bir tehdittir. AB ile ilişkiler düğümlenmiştir. Mazlumlar, AB'nin gündem başlıkları arasında yer almamıştır.

AB dürüst değildir, samimi değildir, dahası Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. İşbirlikçisi de zillet ittifakıdır.