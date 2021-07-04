Siyaset Son dakika: Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli son yolculuğuna uğurlandı

Siyaset

Son dakika: Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi...MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye'de toprağa verildi.

04 Temmuz 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli (51), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, merhum ağabeyi Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bekar olduğu belirtilen Bahçeli'nin cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınıp Esenler Mahallesi'ndeki evine getirildi, helallik alınmasının ardından da Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP MYK Üyesi Ali Fuat Kardaş, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Bahçeli'nin yakınları ve partililer katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Mustafa Bahçeli'nin cenazesi, Bahçeli aile kabristanlığına defnedildi.


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